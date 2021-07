Que d’émotions devant son écran

Mon whisky, ma télé et moi

Le football et la télévision sont souvent liés par des histoires de gros sous. Mais, parfois, ce savant mélange permet de vivre des moments complètement dingues. Comme lors des dernières rencontres de l’équipe de Suisse.

AVEC LA NATI. On s’est souvent énervé devant la RTS. Pas seulement en réaction aux performances sans âme de l’équipe de Suisse de football, mais également lorsqu’on subissait le manque d’enthousiasme et la qualité des journalistes commentant les matches. Mais, depuis que David Lemos suit les performances de la Nati, on ne zappe plus sur une autre chaîne. Pourquoi? Car l’homme connaît son sujet. Il n’a pas besoin de regarder ses fiches pour savoir dans quel club évolue tel ou tel joueur. Il le sait, car c’est un passionné, comme il en existe des…