Si les jours nous pèsent, pensons à Charles Osborne

Une époque formidable

Une petite information, glanée dans un de ces recoins bizarres où l’on trouve ce genre de choses, offre l’occasion de se souvenir de Charles Osborne. Disons plutôt de découvrir la triste destinée de Charles Osborne, parce que bien prétentieux serait celui qui affirmerait connaître ce monsieur sans avoir recours au premier Wikipédia venu.

Décédé en 1991 à l’âge très respectable de 96 ans, l’Américain Charles Osborne est entré dans LeLivre Guinness des records comme l’homme qui a connu la plus longue attaque de hoquet: elle a duré soixante huit ans! Ce qui, en passant, permet de rappeler que les nombres s’écrivent en toutes lettres quand il s’agit d’une durée. Donc soixante-huit ans, et non 68 ans. Ne perdons jamais une occasion de faire le malin. Soixante-huit ans de…