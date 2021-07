Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Femmes et touristes sexuelles

Il n’y a pas que les hommes qui sont des touristes sexuels. Des Européennes débarquent sur les plages d’Afrique pour trouver des hommes plus jeunes, pour le plaisir et un peu pour l’amour. Quant aux hommes africains, les «beach boys», ils cherchent une meilleure qualité de vie, ce qui n’empêche pas, parfois, les sentiments.

Ceci est mon corps, livré à la science

Un cadavre, ça vaut de l’or. Le corps humain fait l’objet d’un marché légal, mais néanmoins inquiétant. A Paris, le plus grand centre de don des corps, maltraités et vendus en pièces détachées, a fait l’objet d’un scandale. En Suisse, les instituts d’anatomie reçoivent au total environ 250 à 300 corps par an. ■