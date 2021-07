Temps présent

RTS 1, JEUDI À 20 H 05

Croisières, bienvenue à bord de l’enfer

Se faire violer à bord d’une croisière, être blessé, voire purement et simplement disparaître ou mourir, ce sont des choses qui arrivent trop souvent. Car sur ces paquebots toujours plus gigantesques, règne une quasi-impunité. Ajoutez les morts du virus pendant la pandémie ou les gastros généralisées, l’industrie des croisières, qui pesait 150 milliards de dollars avant la crise, est sous le feu des projecteurs. Sans parler des accusations de pollution et de violation des lois sur le travail. ■