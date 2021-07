Un pumptrack mobile à disposition des écoles

Le canton dispose dorénavant d’un pumptrack mobile, grâce au soutien de l’Office de la circulation et de la navigation (OCN) et à un partenariat avec l’Union cycliste fribourgeoise. Il est à la disposition des écoles, pour des activités d’éducation routière, d’éducation physique ou des projets d’établissements. «Le pumptrack est un circuit fermé composé de bosses et de virages surélevés», explique le communiqué du Service du sport. L’accélération s’obtient en «pompant», par un transfert continu du poids du corps. A vélo, à trottinette, à skateboard ou à roller, la vitesse dépend ainsi directement du niveau de l’utilisateur. «Beaucoup d’enfants et de jeunes ont des difficultés pour l’emploi du vélo. Se maintenir en équilibre, regarder par-dessus son épaule et donner des signaux avec la…