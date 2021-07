Une nouvelle porcherie en projet

SEMSALES. La Société coopérative de laiterie de Semsales a mis à l’enquête hier dans la Feuille officielle la construction d’une porcherie à l’extérieur du village. D’une longueur de 60 m et d’une largeur de 30 m, cette dernière aurait la capacité d’accueillir 900 porcs, d’un poids de 25 à 110 kilos. Elle remplacerait l’actuelle porcherie, située aux alentours de la laiterie. «Celle-ci n’est plus aux normes, explique le président William Berthoud. De plus, un déménagement est nécessaire en raison du futur déplacement de la gare de Semsales.» La nouvelle porcherie se situera sur un terrain d’une surface de 4000 m2. «Sa taille correspond à la quantité de petit-lait de la laiterie.» La société coopérative espère commencer la construction l’année prochaine, et pourquoi pas l’exploitation au…