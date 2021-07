Une piste d’obstacles pour petits et grands

Située dans la forêt de la montagne de Lussy, une piste VTT garnie d’obstacles en bois a été inaugurée hier. Une première dans le district de la Glâne.

VALENTIN CASTELLA

MONTAGNE DE LUSSY. «Et pourquoi pas chez nous?» C’est la question que s’est posée Mehdi Ruffieux l’automne dernier. Avec ses trois enfants et les membres de l’école de vélo Kids Bike Horizon, qui regroupe environ 120 enfants, le Glânois de 43 ans roulait dans la forêt de la montagne de Lussy. «Je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire pour tous ces jeunes qui se côtoient une fois par semaine, qu’il était possible d’offrir de meilleures conditions d’entraînement. C’est à ce moment que j’ai pensé à créer un parcours d’obstacles.»

L’idée n’a pas le temps de mijoter que l’entrepreneur dans le secteur des pompes…