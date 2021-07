Une posture irresponsable?

A propos des soignants qui refusent le vaccin.

La valeur de l’engagement du personnel soignant est-il de se mettre au service des malades en vue de les protéger? La réponse ne devrait-elle pas aller de soi? Elle entraîne évidemment l’acceptation de se faire vacciner. Car c’est le seul moyen de garantir la protection des malades dont on va s’occuper.

Mais voilà, on constate le contraire: un pourcentage non négligeable du personnel soignant refuse le vaccin, même dans les EMS où l’on sait que 20% des plus de 80 ans ne sont pas immunisés. Irresponsable posture? Alain Berset a dénoncé cette attitude: «Cela met en danger les personnes âgées.» Et d’ajouter: «Ce ne devrait pas être autorisé!» Que se passe-til donc? Nous vivons une époque où la liberté de refuser passe avant une obligation morale.…