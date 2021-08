Bulle ramène un point de Thoune

Le débrief en 1re ligue

Thoune II - Bulle 1-1 (0-0)

Buts: 47e Deschenaux (0-1), 82e (1-1).

Bulle: von Adrian; Edoh (78e Dos Santos), Genoud, Chatelain, Afonso; Golliard (71e Obama), Sumbula; Wenzi Wenzi, Efendic; Deschenaux (89e Schneuwly), Bersier (89e Alonso). Entraîneur: Lucien Dénervaud.

LE MATCH. «C’est un bon résultat, face à une équipe jeune et pleine de talent», confie le coach bullois Lucien Dénervaud. Opposés samedi au néopromu Thoune M21, ses hommes ont ramené un point du déplacement à la Stockhorn Arena. Et s’ils ont mené jusqu’à la 82e minute, il n’y avait pas de regrets dans l’analyse de leur entraîneur. «C’était un match serré et les deux équipes ont réalisé une belle performance défensive. Le score final est logique.»

En début de match, l’intensité du pressing thounois…