Le jour où Jo Siffert n’a laissé que des miettes à ses rivaux

Le 15 août 1971, Jo Siffert remportait le Grand Prix d’Autriche de F1, en plus de signer le meilleur tour et la pole position.



Près de deux mois après ce grand chelem, il trouvait la mort à Brands Hatch, en Angleterre.



De La Tour-de-Trême à Zeltweg, les souvenirs de l’exploit du pilote fribourgeois refont surface.



VALENTIN THIÉRY

FORMULE 1. «Ce n’est pas possible. Tu n’as pas le droit de faire souffrir tes amis comme ça. A l’avenir, je veux que tu t’imposes de façon plus claire et nette.» Les paroles de Jean Tinguely à son copain Jo Siffert sont encore fraîches dans la tête du Fribourgeois Jacques Deschenaux. L’ancien journaliste et bon ami du pilote se souvient parfaitement de la scène. Résistant au retour de Fittipaldi, «Seppi» vient de gagner le Grand Prix d’Autriche à Zeltweg sans…