Une faute de l’Etat de droit?

Il y a quelques jours, un ressortissant africain, séjournant illégalement en France, a tué un prêtre. Précédemment, il s’était déjà distingué en mettant le feu à la cathédrale de Nantes. Il fut alors arrêté, mais pas expulsé de France. On le garda sur place dans l’intention de le juger et, partant, de lui faire subir sa peine. L’Etat de droit avait parlé. Et il ne fut pas question d’agir autrement. Peu après, bénéficiant de la mansuétude de la justice et peut-être de certains urbains bien-pensants, il fut laissé en liberté, peu surveillé et pouvant agir de façon telle qu’il eut la possibilité d’assassiner un prêtre, un homme d’une communauté qui, malgré quelques rares et honteuses exceptions, est quand même la garante de notre civilisation. L’Etat de droit c’est bien, même très bien. Dans la vie, chacun peut, une fois ou l’autre en apprécier ses bienfaits. Par contre, appliqué de manière insoutenable, il devient l’Etat du droit des malfaiteurs de rester impunis. C’est choquant. Jean-Pierre Ruffieux, Riaz