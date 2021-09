La gratuité des tests prolongée de dix jours

PANDÉMIE. Le Conseil fédéral a décidé de prolonger jusqu’au 10 octobre la gratuité des tests rapides antigéniques pour tout le monde, y compris ceux effectués pour obtenir un certificat Covid. Il avait prévu de mettre fin à cette gratuité au 1er octobre. «Le Gouvernement maintient son cap. Les jours sont beaux, les terrasses sont remplies, mais la partie délicate de la pandémie automnale se profile», a précisé hier le conseiller fédéral Alain Berset. En laissant du temps, on assure ainsi aux personnes qui ont besoin d’un peu plus de réflexion de ne pas devoir supporter des coûts à cause de l’extension de l’obligation du passe Covid. Les personnes ayant reçu une première dose de vaccin devraient, elles, pouvoir se faire tester gratuitement jusqu’à fin novembre. La consultation auprès des…