«En vol, nous sommes des privilégiés»

Rencontre avec la parapentiste et locale de l’étape Laure Zueblin à l’occasion de la 8e Millets Cup samedi.

QUENTIN DOUSSE

MARCHE ET VOL. Fontaine de Lessoc, samedi par un cru matin d’automne. Quand les uns bâillent et «s’enfoncent» dans leur doudoune, Laure Zueblin bataille et la range énergiquement dans son sac. La parapentiste d’Albeuve n’aura pas le temps d’avoir froid si elle veut atteindre son but: gravir trois sommets et demi jusqu’à 15 h, coup de gong de la Millets Cup. Un bisou à son mari Jérémie et c’est parti pour cette compétition de marche et vol.

Sept heures trente plus tard, l’enseignante a le sourire devant le stand de tir de son village. «J’ai réussi! Je suis contente, mais fatiguée. Une journée avec 4200 mètres de dénivelé positif, c’est sûr, je ne la fais qu’ici», relève…