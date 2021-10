«Je me suis tanné le cuir»

Désormais incontournable de chaque campagne électorale, Claudio Rugo se lance à nouveau, au nom du Parti des artistes, qu’il a créé en 2016.

ÉRIC BULLIARD

Depuis 2016, vous vous présentez à toutes les élections…

J’en ai sauté une: celle entre Isabelle Chassot et Carl-Alex Ridoré. Elle aurait donné plus de poids au Parti des artistes, parce que c’était un peu choisir entre la peste et le choléra.

Qu’est-ce qui vous motive?

En 2016, j’ai fait ma première campagne pour le Conseil d’Etat, juste après avoir été élu au Conseil général de Fribourg. J’ai été réélu cette année: j’ai donc des cartes en main, au moins pour le Grand Conseil.

Il y a cinq ans, j’ai récolté 3000 voix en étant inconnu. C’est pas mal! Maintenant, sur Fribourg, il y a un rendez-vous, parce que 46% de la population a dit…