Krauss & Plant, l’Amérique en pente douce

MUSIQUE

Alison Krauss & Robert Plant

RAISE THE ROOF

Warner

En 2007, Robert Plant répète secrètement avec ses compères de Led Zeppelin pour ce qui restera le concert de la décennie. Surtout, l’Anglais enregistre avec la chanteuse de bluegrass américaine Alison Krauss un discret disque de reprises, Raising sand, qui se transforme rapidement en un succès planétaire.

Quatorze ans plus tard, le duo se reforme, toujours sous la houlette du génial T-Bone Burnett, auteur des non moins sublimes bandes originales de True Detective. Sur des faux rythmes mid tempo et une instrumentation issue du folk américain, le tandem reprend quatorze obscurs titres du patrimoine US, de Calexico à Ola Belle Reed, en passant par Allen Toussaint ou The Everly Brothers (quelle sublime version de The prince of…