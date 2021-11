Spectacle musical à L’Arbanel

TREYVAUX

Accompagnés de la pianiste Véronique Piller, les quatre chanteurs de Singtonic seront en concert à L’Arbanel de Treyvaux, ce samedi (20 h). Leur spectacle musical, intitulé Saltovocale, s’appuie sur l’histoire de l’arrivée dans le groupe d’un nouveau baryton, prétentieux et égotique. Singtonic est formé de musiciens professionnels, venus des deux côtés de la Sarine. Outre la pianiste, on y trouve le Fribourgeois Thierry Dagon (contre-ténor), Matthias Müller (ténor), Etienne Hersperger (baryton) et Hans Frauchiger (basse). La mise en scène est signée Alex Truffer. Singtonic déborde volontiers de ses frontières classiques pour parsemer ses spectacles d’extraits de disco, de Queen ou d’Henri Salvador. Réservations: Fribourg Tourisme, 026 350 11 00, www.arbanel.ch.