Un mort dans un carambolage à Givisiez

Il était 17 h 45, vendredi 12 novembre, quand un chauffeur poids lourd de 42 ans, qui circulait au volant de son camion sur la route cantonale (ancienne semi-autoroute) de Villars-sur-Glâne en direction de Givisiez, est entré en collision avec cinq véhicules qui le précédaient. Le carambolage a eu lieu à la hauteur du pont de la route du Château d’Affry.

Dépêchés rapidement sur les lieux, les ambulanciers n’ont pu que constater le décès d’un automobiliste de 77 ans, communique la Police cantonale. Deux conductrices, de 36 et 74 ans, grièvement blessées, ont été transportées à l’hôpital. Quant au chauffeur poids lourd et à deux autres conducteurs de 32 et 58 ans, légèrement blessés, ils ont reçu des soins sur place.

Choquées, une douzaine de personnes impliquées ou témoins de l’accident ont bénéficié du soutien de l’équipe mobile d’urgences psychosociales (EMUPS). Une enquête est en cours afin d’établir les circonstances exactes de l’accident. Les sapeurs-pompiers du Centre de renfort de Fribourg ont été engagés pour les besoins des opérations de secours et la neutralisation des hydrocarbures répandus sur la chaussée. La route cantonale a été fermée à la circulation entre Villars-sur-Glâne et Givisiez pendant plusieurs heures. Une déviation a été mise en place.