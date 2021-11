Week-end de badminton à Bulle

BADMINTON. La 25e Bull’minton Cup se déroule ce weekend à la salle omnisports du Collège du Sud. Ce tournoi national est proposé par le Badminton Club Bulle. Samedi sera la journée consacrée aux simples masculins, féminins et aux doubles mixtes. Dimanche, ce sera celle dédiée aux doubles. L’événement compte 145 inscrits, nonante hommes et cinquante-cinq dames. La dernière s’était tenue en 2019 et avait attiré environ 180 badistes.

Au rayon des Sudistes, le BC Glâne, le BC Gruyères et le BC Bulle seront de la partie. Laurianne Delley (BC Bulle) est tête de série numéro deux en simple dames 1 et numéro quatre en double dames 1, associée à sa partenaire de club Mylène Durwang. Jérôme Chevalley (BC Bulle) et Charles Baeriswyl (BC Bulle) seront quant à eux troisièmes têtes de série en double…