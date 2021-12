A l’assaut des cimes avec ses boucs

Isaline Wyssenbach n’a que 17 ans. En compagnie de ses deux boucs, Valais et Wallis, la jeune Valaisanne a déjà traversé un bout des Alpes. Elle vise le tour du Cervin cet été.

Le soleil valaisan réchauffe vite les plus froides matinées de décembre. Sur les hauts de Sierre, au cœur du village de Chermignon d’en Haut se niche une ferme de quatre hectares aux locataires originaux. Six yaks, six chevaux, deux moutons, quatre chèvres, un chien… Dans la famille Wyssenbach, les animaux sont souvent des rescapés. Isaline, la fille, met le licol à ses deux boucs. Valais et Wallis, frères jumeaux de quatre ans qui ont échappé au couteau. Ce qui étonne d’abord, c’est leur taille. «Ils pèsent une soixantaine de kilos. Plusieurs personnes m’ont demandé si c’étaient des bouquetins que j’avais…