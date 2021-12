SÂLES

Michel Pasini s’est paisiblement éteint le 11 novembre, dans sa 56e année, après une longue hospitalisation à l’Hôpital Pasteur, de Colmar. Un dernier adieu lui a été rendu en l’église de Sâles le samedi 20 novembre,

Dès ses premières années à Sâles, Michel avait à cœur de prendre soin des autres. Il en fut de même pour les personnes rencontrées au gré de ses voyages. De nature réservée et pudique, sa vie a été jalonnée de projets et d’idées pour tenter d’améliorer ce qui lui tenait à cœur: les droits de l’homme dans le monde et la pérennité de celui-ci. Se former, apprendre et transmettre était important pour lui. Les voyages, la découverte des peuples, la cuisine et plus particulièrement la pâtisserie étaient de véritables passions. Les régions d’Italie, son pays d’origine,…