A l’agenda

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Inscriptions sur www.electrobroc.ch. Lu-ve14h, sa 10h et 14h.

BULLE

Musée gruérien: dans le cadre de l’exposition La preuve par l’image,archives de la justice et de la police, conférence sur le thème «Justice de paix et Tribunal d’arrondissement de la Gruyère, aujourd’hui». Inscriptions au 026 916 10 10 ou à musee@bulle.ch. Me 19h30.

Bibliothèque: à la découverte du livre pour les tout-petits. Inscriptions au 026 916 10 10 ou à musee@bulle.ch. Je 9h.

LE PÂQUIER

Carmel: messe. Ma 19h30.