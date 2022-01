Genève a honni deux grands esprits, Pierre Maudet en raison d’un mensonge et Darius Rochebin en raison d’un présumé harcèlement. J’en suis fort marri, car n’étaient-ils pas de la lignée de Calvin, de Voltaire et de Rousseau? Le présentateur du téléjournal Darius Rochebin n’égaie plus une plage délicieuse de mes soirées. Et je me refuse à zapper sur LCI. Son successeur valaisan ne me convainc pas autant, toutefois je reconnais qu’il a progressé. Mais les «Genfereien» m’agacent. Tu es très doué, donc je te vire. La prestation du célèbre Darius (qui évoque un grand roi de Perse conquérant) face au président Macron m’a enchanté, comme moult autres entretiens avec des personnalités politiques, scientifiques, artistiques, philosophiques… effectués au TJ suisse avant son départ. Le talent de Rochebin (Rashbin francisé) devrait le propulser au journal de TF1. Cela ne saurait tarder à mon avis, car si Emmanuel Macron est réélu, il pourrait avoir recours à ce présentateur qu’il affecte tout particulièrement. Permettez-moi de souhaiter que l’un et l’autre aient le succès qu’ils méritent. Pierre Maudet est acquitté. Quelle gifle adressée au Ministère public genevois! Mais sa carrière politique n’est peut-être pas achevée. Brillantissime en débat, il dérange ses rivaux qui n’ont pas sa verve. Il la retrouvera, non seulement au sein de la revue Fribug. Mais qu’a-t-il fait? Un voyage aux Emirats. Et alors. Louis XIV a construit Versailles, mais les Français ont coupé la tête de Louis XVI. Tiens! Quelle sera la nouvelle tête genevoise qui pourrait tomber? Car les genevoiseries ne cesseront. Patrice Blanc, Riaz