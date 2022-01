Moléson accueille son Slopestyle

FREESTYLE. Le Tour Freestyle romand fait escale ce dimanche à Moléson. Pour la quatrième épreuve de ce championnat amateur, une quarantaine de skieurs freestyle et de snowboardeurs se mesureront dimanche à l’occasion du Slopestyle Moléson.

Si les freestyleurs de la région sont attendus en nombre, ils ne seront pas seuls sur les modules. «Nous avons deux équipes française et valaisanne qui se sont inscrites, apprécie le président du Subdued Club Moléson Christian Brändli (photo). C’est un plus et cela montre que notre communication fonctionne.»

Si la météo devrait finalement être du côté des organisateurs, ceux-ci ont connu quelques sueurs chaudes durant la semaine. «Nous étions un peu ric-rac au niveau de la couche de neige, et nous avons eu peur qu’elle ne soit encore plus fine à cause…