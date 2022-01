Pixels et caetera

L’ÉDIFICATION. Le nouveau président de la Confédération a fait mieux qu’un Zoom pour nous souhaiter une bonne année. Comme Monsieur Météo, il a enregistré son message sur un fond vert. Ensuite, au montage, il était facile d’incruster en arrière-plan une séquence tournée précédemment dans le parc proche de la cathédrale de Berne. Le choix de ce parc est pour tout dire cocasse. Friedrich Dürrenmatt raconte ce souvenir dans son livre L’édification. Alors qu’il était étudiant en philosophie à l’Université de Berne, il traversa ce parc sous le regard d’un jardinier qui taillait les arbres. «Je le regardais en passant devant lui, écrit Dürrenmatt, il me regarda, je glissai – une crotte de chien se trouvait sur la route – et tombai sur le derrière; je ne mettais par bonheur pas sali, et me…