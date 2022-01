Pour la mémoire des nomades Ayoreos

CINÉMA. Longtemps, ils ont été chasseurscueilleurs et nomades, préservés de contacts avec ce que l’on nomme civilisation. Mais, dès le milieu du XXe siècle, les Ayoreos ont été chassés de leurs terres. Membre de cette communauté, Mateo Sobode Chiqueño a été expulsé de son territoire dans les années 1960. Aujourd’hui, il parcourt la région du Chaco, au Paraguay, pour enregistrer des chants traditionnels et des histoires d’Ayoreos. La cinéaste Arami Ullón lui a consacré le documentaire Apenas el sol, qui sera projeté demain à Bulle, au cinéma Prado, dans le cadre de Ciné-Doc. Née au Paraguay, installée en Suisse, Arami Ullón a souhaité «ouvrir une porte sur une histoire complexe, et contribuer à sauver et à donner forme à une mémoire commune», indique le communiqué de presse. Présenté au…