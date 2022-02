L’as des nouvelles activités

Bientôt une année que Bruno Sturny a pris les rênes de la Société des remontées mécaniques de La Berra. Le Fribourgeois de 57 ans revient sur son parcours, son lien avec la station, les amitiés qu’il y a liées et les défis qui l’attendent.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

Il a le sourire facile et pratique l’art de la communication avec franchise et bienveillance. Dans son bureau au Brand, à l’aval de la station de La Berra où on le rencontre ce vendredi matin, Bruno Sturny se livre tout en gardant un œil sur tout ce qu’il se passe. Sa porte reste constamment ouverte et il salue d’une voix qui porte. Le directeur de La Berra a dans son rétroviseur une carrière professionnelle de quarante ans chez le concessionnaire automobile Amag.

A la tête depuis le printemps passé d’une station de basse montagne…