Postmusique bizarre et si envoûtante

MUSIQUE

Black Country, New Road

ANTS FROM UP THERE

Ninja Tune

Ce vendredi sort Ants from up there, le très attendu second album des talentueux Londonniens de Black Country, New Road. Moins tourmenté que For the first time, publié il y a tout juste une année, ce disque est précédé de l’annonce, ce lundi, du départ du chanteur et guitariste Isaac Wood, âme damnée du septette qui, par tous les diables, jure vouloir poursuivre sans lui.

Nonobstant cette triste nouvelle, les dix titres de ce chant du cygne ont valeur de testament sublime. Biberonné à la pop anglaise, de Bowie à Divine Comedy, le groupe distille son postpunk postnew-wave postindie-rock sur de longues plages enfiévrées (Snow globes). L’instrumentation, avec force violon et saxophone, est ample, foisonnante, parfois un rien…