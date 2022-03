Honneur au cornet à bouquin

BULLE. Né en 2008, l’ensemble français Les Traversées baroques s’attache à la restitution des musiques anciennes. De formation variable, il se produira en trio ce dimanche au temple de Bulle, dans le cadre de la saison de La Grue baroque.

Intitulé A due cornetti, le concert vise à montrer «la richesse de la musique italienne de la fin de la Renaissance et du premier baroque». Judith Pacquier, Liselotte Emery (cornets et flûtes) et Laurent Stewart (orgue) mettront à l’honneur le cornet à bouquin. Cet instrument emblématique du seicento était alors très répandu et universellement apprécié: «Le son qu’il rend est semblable à l’éclat d’un rayon de soleil, qui paroist dans l’ombre ou dans les ténèbres», écrivait Marin Mersenne (cité par Les Traversées baroques sur leur site) dans son Harmonie…