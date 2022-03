Planter ses racines en salles obscures

Châtel-St-Denis est la première commune du canton à accueillir le Festival du film vert. Cinq projections sur la nature et l’écologie seront proposées du 6 au 27 mars.

ÉLODIE FESSLER

ENVIRONNEMENT. Le Festival du film vert lance ce dimanche son édition 2022 à Châtel-St-Denis. Huitante villes de Suisse et de France lui emboîteront le pas, jusqu’au 10 avril. Au programme, une quinzaine de documentaires et de films sur l’écologie, la nature et le développement durable.

Les spectateurs pourront notamment découvrir certains films au succès déjà retentissant tels que Lynx de Laurent Geslin ou Animal de Cyril Dion. Des productions plus modestes ou n’ayant jamais été montrées en Suisse sont aussi prévues.

Les organisateurs indiquent que les séances sont généralement suivies d’échanges entre le…