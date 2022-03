Vaporeux retour aux sources

MUSIQUE

Cypress Hill

BACK IN BLACK

MNRK Records

Pionnier du hip-hop West Coast au début des années 1990, Cypress Hill passe sous les radars depuis deux décennies. La faute aux modes, mais aussi aux escapades solitaires des membres du groupe et notamment la participation de B-Real au projet Prophets of Rage, avec les anciens de Rage Against The Machine et Chuck D. Remis en selle par Elephants on acid en 2018, le groupe de Los Angeles marque aujourd’hui son réel retour aux affaires avec Back in black, un dixième album qui ne doit rien à AC/DC.

Sans son légendaire producteur DJ Mugwgs, le trio originel revient aux sources, avec Black Milk aux manettes. Surtout, le groupe renoue avec les sonorités et les ambiances de ses albums mythiques Black sunday et Temple of boom. Avec son flow nasal et…