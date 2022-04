L’Open Glâne revient ce week-end

Le tournoi de badminton glânois se déroule ce samedi et dimanche à la salle Bicubic à Romont. Ambiance avant le retour attendu de cette compétition régionale.

MARIUS KAMM

BADMINTON. Deux ans après sa dernière édition, l’Open Glâne fait son retour ce weekend à la salle Bicubic à Romont. Quelque 170 participants se mesureront – en simple et en double – ce samedi et dimanche, dans une compétition organisée par le club local et comptant pour le championnat de Suisse de badminton.

Parmi ceux-ci, plusieurs régionaux peuvent prétendre à la victoire samedi. C’est notamment le cas des locaux Jean-Yves Salomone et Elise Frey (BC Glâne), tête de série numéro un et tenants du titre en double mixte. Vainqueur du tournoi de simple il y a deux ans, le badiste du BC Bulle Jerôme Chevalley est de retour aux…