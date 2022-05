La route de l’école jugée dangereuse

Mardi, le Conseil général de Riaz a élu ses nouveaux président et vice-président. L’assemblée a permis de soulever des inquiétudes quant à la route des Monts.

RIAZ. Sûr que les nouveaux président et vice-président du Conseil général évoqueront, à leur tour, la route de l’école primaire et les problèmes de sécurité qu’elle pose. Le sujet a été décliné mardi soir, en marge d’une assemblée qui articulait des comptes propres à rassurer le plus bileux des Riazois (voir encadré).

A la barre des prochaines séances, on trouvera donc le PLR Jean-Pierre Vallélian, secondé par le centriste Yves Pasquier. A 67 ans, Jean-Pierre Vallélian connaît bien la politique riazoise pour avoir été conseiller communal à deux reprises. Un temps vice-syndic, il a même endossé la syndicature durant plus d’une année…