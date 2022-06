Des courses de charrettes comme à Charmey

MUSÉE BALLENBERG. Autour de la ferme de Tinterin, représentant le canton de Fribourg à Ballenberg, il sera possible de déguster le menu de la bénichon cet automne. Le musée organise une «Fête des fêtes», mettant en valeur les célébrations qui marquent la fin des moissons dans toute la Suisse. En plus de la bénichon, des courses de charrettes, typiques de Charmey, seront proposées. Le 24 septembre, un cortège fribourgeois traversera le musée. Il sera notamment composé d’un train de chalet, des Battants de La Roche et du Chœur de la Confrérie du Gruyère. Les festivités sont prévues sur deux week-ends, les 24 et 25 septembre ainsi que les 1er et 2 octobre.