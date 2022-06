Un nul 0-0 dans la manche aller de la finale entre Tuggen et Bulle

Tuggen - Bulle 0-0 (0-0)

Linthstrasse: environ 750 spectateurs.

Arbitre: M. Dedukic qui avertit Gafner (27e, jeu dur) et Efendic (85e, antijeu).

Tuggen: Merlo; Mallo, Herlea, Jaggy, Keller; Morina, Fässler, Meier, Barreiro; Feltscher, Jakupov. Entraîneur: Adrian Allenspach.

Bulle: Ropraz; Dos Santos, Desportes, Gafner, Ndebele; Golliard, Sumbula, Wenzi Wenzi, Efendic; Bersier, Deschenaux. Entraîneur: Lucien Dénervaud.

Corners : 4-3 (2-1).

Changements pour Tuggen: 72e Györky pour Barreiro, 81e Weiler pour Feltscher, 90e Fässler pour Rüegg.

Changements pour Bulle: 46e Chatelain pour Gafner, 59e Benbachir pour Bersier, 84e Genoud pour Wenzi Wenzi.

VALENTIN THIERY, A TUGGEN

Football. En partageant 0-0 à Tuggen mercredi soir, le FC Bulle a préservé toutes ses chances de montée en Promotion League. Les Gruériens ont désormais l’avantage du terrain pour le retour de la finale des finales qui sera, quoi qu’il arrive, la dernière rencontre de la saison. Ce sera samedi à 17 h à Bouleyres. Avec Maxime Afonso ? Rien n’est moins sûr. Le capitaine bullois a dû déclarer forfait pendant l’échauffement à cause d’une blessure déjà apparue contre Wohlen.

Dès le coup d’envoi, Bulle se montrait le plus entreprenant grâce à une justesse technique qui lui est propre. Efendic isolait d’abord Bersier qui tirait à côté (2e) puis Dos Santos l’imitait après une superbe combinaison initiée par Golliard et Deschenaux. Puis les locaux rentraient dans leur rencontre. Une mauvaise relance de l’axe défensif gruérien offrait une occasion cinq étoiles à Feltscher qui croisait trop sa frappe (9e). C’est ensuite Barreiro qui scotchait Ropraz sur sa ligne d’un drop bien senti mais qui filait à côté (18e).

Deschenaux tout proche

Devant près de cent supporters gruériens munis de cloches et de drapeaux, la suite de la mi-temps était moins bonne techniquement et contenait bien plus de fautes. Golliard héritait d’un coup franc qu’il plaçait un rien au-dessus (22e) tandis que l’essai de Deschenaux léchait le montant de Merlo (26e). Sans doute la plus belle opportunité bulloise après un premier acte équilibré.

Après le thé, l’intensité retombait nettement. C'est sur corner que les Schwytzois héritaient de leur plus franche action de goal mais Ropraz, auteur d'une prestation solide comme sa défense, sortait un arrêt réflexe de grande classe, à bout portant et sur sa ligne. Puis les deux formations procédaient davantage par de longs cuirs vers l'avant. Les pertes de balle et mauvaises passes étaient aussi plus fréquentes. Résultat des courses, il fallait attendre la 70e pour assister à une possibilité intéressante pour Bulle. Malheureusement, la reprise acrobatique de Golliard partait dans les nuages. C’était tout pour cette partie face à un adversaire solide et bien organisé.

Tout reste donc ouvert avant la manche retour de cette finale des finales de promotion, samedi à Bouleyres (17 h). Le vainqueur accédera au troisième échelon du football suisse.

Rendez-vous ce jeudi matin sur notre site Internet pour les réactions bulloises suite à ce 0-0.