La démocratie fait évoluer nos valeurs

Les normes sociales paraissent extrêmement stables. Une étude montre pourtant qu’elles peuvent changer après une votation ou des élections.

DOMINIQUE MEYLAN

UNIVERSITÉ. Les élections et les votations ont une influence sur la formation des opinions, mais pas seulement. Après un scrutin, les normes sociales peuvent évoluer très rapidement. Selon une étude récente, la démocratie impacte notre perception de ce qui est bien ou mal sur le plan éthique.

Docteur en économie politique et senior researcher à l’Université de Fribourg, Jana Freundt a coécrit cette étude avec Arno Apffelstaedt et Christoph Oslislo de l’Université de Cologne. «Le plus souvent, on estime que les normes sociales sont très stables, qu’elles font partie des fondements de la société», souligne-t-elle.

Plusieurs événements…