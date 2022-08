«C’est un plaisir de contribuer à un projet de notre village»

L’union fait la force. Cédric Bourquenoud, Stéphane Pharisa et Damien Schafer ont construit un pont dans le village de Villars-sous-Mont. Le sentier des Comtes a pu rouvrir grâce à lui. Rencontre au Pon di loyètè.

MARIUS KAMM

BAS-INTYAMON. En avançant tranquillement, on découvre le pont au fur et à mesure que la forêt s’ouvre. Le ruisseau coule et une petite cascade est présente, mais en ces temps de canicule, elle reste bien maigre. L’odeur du bois frais règne encore où trône le pont, au milieu de cette clairière.

Ses 13 m de long, 2,8 m de haut et 2 m de large traversent le ruisseau des Pras, à Villarssous-Mont. L’édifice a été réalisé par trois habitants de Bas-Intyamon, Cédric Bourquenoud, Stéphane Pharisa et Damien Schafer. Le pont se nomme Pon di loyètè, en hommage au quartier…