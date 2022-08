Apprentissage accéléré face au gratin mondial

Cinquième de l’épreuve junior par équipes ce week-end en Belgique, Mathieu Romanens tire un bilan positif de son deuxième Supermoto des Nations. Le jeune Gruérien veut continuer à progresser.

GLENN RAY

Avec ses 22e et 20e places au Supermoto des Nations, Mathieu Romanens n’a pas démérité sur le circuit Jules Tacheny à Mettet. Mieux, le Botterensois de 16 ans a réussi les deux meilleures prestations d’une équipe de Suisse junior 5e de sa catégorie et 13e du classement final. «Je n’étais pas sûr d’être sélectionné après ma fracture du poignet et ma longue absence, explique-t-il. Je suis super content de ces résultats, car je ne pensais pas faire aussi bien.»

Le week-end belge de Mathieu Romanens a commencé sur les chapeaux de roues, avec une première performance lors des qualifications de…