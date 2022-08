Bilan positif à la pointe de Morlon

MANIFESTATION. L’édition 2022 de Holiday at Morlon Beach s’est terminée samedi sur un bilan positif. Le président de la manifestation Dany Grandjean estime que l’événement commencé le 29 juillet a attiré au total entre 8000 et 10 000 personnes. «Tout a bien fonctionné. Les concerts ont attiré du monde, les tournois, les quiz, les locations de paddles et de kayaks aussi», se réjouit le président. Il relève un seul petit bémol: l’annulation du concert de vendredi dernier en raison de l’orage. La soirée karaoké et celle du 31 juillet, en particulier, ont rencontré un franc succès. «Le dernier soir aussi, c’est étonnant parce qu’il ne faisait pas très beau, mais il y avait beaucoup de monde», ajoute le président. Il mentionne les bénévoles, les sponsors, les visiteurs et «tous ceux qui sont…