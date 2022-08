VUISTERNENS-EN-OGOZ

«Prends ton transat, des habits chauds, une couverture et rejoins-nous en pleine forêt du Gibloux», annonce l’affiche de la Société de développement de Vuisternens-en-Ogoz. Vendredi et samedi, elle organise deux soirées de cinéma en plein air, dans la clairière de la Vuisterna. La première, demain, sera une Nuit de l’horreur, avec projection (dès 21 h) de Sansunbruit2, suivi de Conjuring3,sousl’emprisedudiable. Soit une histoire post-apocalyptique avec des aliens qui vous croquent au moindre murmure et une affaire de phénomènes paranormaux. Samedi, la soirée s’adressera d’abord aux familles, avec des animations pour enfants dès 17 h. A 19 h sera projeté le film d’animation Ainbo,laprincessed’Amazonie. Suivra une œuvre culte des années 1980, Retourverslefutur.…