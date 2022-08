Fantine Fragnière finit avec une 21e place

1

Cinquième passe gagnée par Gapany, nul pour Borcard

La 46e Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres s’est ouverte ce week-end à Pratteln. Engagés sur les ronds de sciure dès samedi, cinq Gruériens et un Veveysan. Dimanche, seul Johann Borcard (Villars-sous-Mont) et Benjamin Gapany (Hauteville) se battent pour la couronne fédérale.