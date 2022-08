A l’affiche

BOSSONNENS

Château: Bossonn’Art, sculptures en tout genre, illuminations nocturnes, performances artistiques. Jusqu’au 17 septembre.

BULLE

Musée gruérien: Sonnailles et colliers de cuir, exposition proposée par huit collectionneurs et selliers fribourgeois et avec des pièces du Musée. Jusqu’au 30 octobre.

Exposition Naturalisation-Immersion dans la fabrique des Suisse·sse·s. Jusqu’au 16 octobre.

Mur blanc 08: Petit univers, exposition d’Aldo Ellena avec des photos de forêts rappelant la jungle. Jusqu’au 3 octobre. Ma-ve 10h-12h et 13h30-17h, sa 10h-17h, di 13h30-17h.

CHARMEY Musée: Sculpter les mots, exposition des œuvres de papier de Marie-Claire Meier et des poèmes de Jean-Dominique Humbert. Jusqu’au 18 septembre.

GRUYÈRES

Château: exposition de Marc-Antoine Fehr, Les nuits…