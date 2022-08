Le Lucernois Joel Wicki roi de la lutte 2022, les Gruériens bredouilles

VALENTIN THIERY

Le Lucernois Joel Wicki est le nouveau roi de la lutte 2022. A Pratteln pour la 46e Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres, il a battu en finale le Bernois Matthias Aeschbacher.

La journée de dimanche s'était ouverte de la plus belle des manières pour Benjamin Gapany (Hauteville) avec deux victoires. La suite est plus que malheureuse. Lors de sa septième passe, il s'est blessé. Il a du être évacué en civière. La santé primant bien entendu sur les résultats sportifs (il est toujours bon de le rappeler), nous souhaitons un prompt rétablissement à Benjamin Gapany. Sans ce coup du sort, il aurait plus que probablement été consacré pour la deuxième fois après Zoug 2019.

Dans une bien moindre mesure, quelques secondes plus tard, Johann Borcard (Villars-sous-Mont) concédait une passe nulle avant de finir sa fête avec une victoire à 9,75. L'athlète était abattu après son duel. Il comprenait que ses 74,25 points n'étaient pas suffisants pour être coiffé. Rageant !

Pour rappel, les membres du Club des lutteurs de la Gruyère Etienne Ducrest (Bouloz), Loïc Pasquier (Maules), Paul Tornare (Botterens) et le Rochois Quentin Hayoz (Club de la Haute-Sarine) n'ont pas passé l'étape du samedi.

Dans les rangs fribourgeois, quatre couronnés: Lario Kramer, Sven Hofer, Romain Collaud et Michael Wiget.

Le classement final

Voici le récapitulatif de la journée de samedi des Sudistes

Rang 9F - Johann Borcard (Villars-sous-Mont, Club des lutteurs de la Gruyère) - 37 points

Défaite contre Ruedi Roschi (8,5) Victoire contre Kjetil Fausch (9,75) Nul contre Marco Nägeli (9) Victoire contre Andreas Odermatt (9,75)

9V - Benjamin Gapany (Hauteville, Club des lutteurs de la Gruyère) - 37

Défaite contre Kilian Wenger (8,75 points) Victoire contre Dominik Gasser (9,75) Victoire contre Dominik Waser (10) Défaite contre Matthias Aeschbacher (8,5)

15K - Etienne Ducrest (Bouloz, Club des lutteurs de la Gruyère) - 35,5

Défaite contre Marc Jörger (8,5) Défaite contre Fabian Durrer (8,5) Défaite contre Colin Schlüchter (8,5) Victoire contre Rico Ammann (10)

19H - Loïc Pasquier (Maules, Club des lutteurs de la Gruyère) - 34,5

Défaite contre Marco Schöpfer (8,5) Défaite contre Adrian Thomet (8,5) Défaite contre Florian Aellen (8,5) Nul contre Adrian Elmer (9)

20D - Paul Tornare (Botterens, Club des lutteurs de la Gruyère) - 34,25

Défaite contre Aaron Rüegger (8,5) Défaite contre Pirmin Kolb (8,5) Défaite contre Dominik Hess (8,5) Nul contre Pascal Joho (8,75)

21D - Quentin Hayoz (La Roche, club de la Haute-Sarine) - 34

Défaite contre Ivan Rohrer (8,5) Défaite contre Corsin Jörger (8,5) Défaite contre Roland Reichmuth (8,5) Défaite contre Simon Schmutz (8,5)

