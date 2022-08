Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10



Contre le crime, les nouvelles méthodes secrètes de la police

La police utilise depuis longtemps l’ADN, les traces génétiques, pour confondre les criminels. Pour autant bien sûr qu’ils aient été arrêtés et qu’on puisse comparer les traces. Mais désormais, elle va plus loin. Grâce à la généalogie génétique, aux banques de données privées, qui permettent de retrouver ses ancêtres ou des parents, il est possible de traquer un fugitif et l’épingler grâce à l’ADN. Avec des risques pour la protection de nos données personnelles. ■