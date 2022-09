Exiger le remboursement

A propos des jetons de présence touchés par le secrétaire général pour son mandat au conseil d’administration de GESA.

La presse nous a appris que le secrétaire de la ville de Bulle, Raoul Girard, a touché depuis plusieurs années 25 000 francs de jetons de présence en tant que président de GESA et cela en plus de son salaire annuel dépassant les 200 000 fr. Et pour couronner le tout, s’il renonçait à percevoir ces montants, il pourrait réclamer le paiement d’heures supplémentaires.

L’avis de droit de M. Zufferey, professeur d’université, recommande à la commune d’exiger la restitution des montants versés par GESA. A l’heure où de nombreux ménages souffrent de l’inflation galopante et peinent à joindre les deux bouts, il serait choquant que nos autorités communales ne réclament pas à Raoul…