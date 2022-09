L’épopée des vignerons

FRANCE 3, MERCREDI, À 21 H 10

En France, on cultive la vigne depuis des siècles. Le vin a littéralement façonné les paysages, construit l’identité et la renommée du pays dans le monde. Ce patrimoine unique est dû au labeur de générations de vignerons. Ce métier aux multiples facettes, en fragile équilibre entre les aléas de la nature et la loi du marché, a su traverser les âges en s’adaptant sans cesse. Quelle que soit la taille de leur exploitation ou le prestige de leur vin, les vignerons français ont connu les plus grands bouleversements de leur histoire depuis la fin du XIXe siècle: des premières maladies de la vigne aux tourments de la guerre, des pratiques ancestrales aux avancées de la technique et de la science, jusqu’au défi que pose désormais le dérèglement climatique. Ce…