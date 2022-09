La Berra fête ses 75 ans

La Société des remontées mécaniques de La Berra SA (SRM) fête son 75e anniversaire ce week-end. Une exposition retrace les grandes étapes de son développement. Visite guidée avec son secrétaire Jean-Joseph Huguenot.

SOPHIE WOELDGEN

«Le ski-lift dont s’enorg ueillissent L a Roche et le Ski-club de Fribourg est la plus grande installation existant actuellement en Suisse.» La citation est tirée d’un article publié le 11 février 1947 dans Le Fribourgeois. Septantecinq ans plus tard, la Société des remontées mécaniques de La Berra SA (SRM) inaugure l’exposition Une remontée dans le temps. Photos en noir et blanc, articles de presse, téléphone d’époque, skis et équipements: la salle du Brand dédiée à la rétrospective permet de comprendre l’importance qu’a toujours eue le ski, ici, à La…