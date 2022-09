Une saison culturelle programmée à mi-temps?

Pour succéder à Dominique Rime, l’Association CO2 propose une direction de la saison culturelle à 40%-60%. Un taux en baisse qui interpelle.

ÉRIC BULLIARD

L’annonce était attendue, elle a quand même surpris: l’association de la saison culturelle CO2 recherche un directeur ou une directrice «à 40%- 60%», lisait-on mardi sur une annonce dans La Gruyère. Il ou elle succédera à Dominique Rime, qui prendra sa retraite à la fin de cette saison.

C’est ce pourcentage qui interpelle: 40% à 60%? Pour une saison culturelle qui comprend plus de vingt spectacles professionnels, avec des vedettes internationales et des productions d’envergure? Actuellement, Dominique Rime occupe le poste de directeur à 65% et Tamara Raemy celui de responsable communication, marketing et sponsoring à 50%. Ce dernier…