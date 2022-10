Le saut du diable

RTS 1, MARDI, À 21 H

Le sentier des loups 1/2

Paul et Sara marchent dans la montagne ensoleillée. Le paysage est sublime. Moment d’harmonie entre père et fille. Mais soudain le ciel se couvre, Sara frissonne, se retourne, son père a disparu. Elle l’appelle, le cherche, quand des balles fusent. Sara s’enfuit, mais dans sa fuite elle trébuche et bascule dans le vide. Elle se raccroche de justesse à une branche, appelle à l’aide. Paul surgit et lui tend la main. Mais elle est trop bas. Sara gémit, elle essaie d’attraper la main de son père, mais n’y arrive pas. Elle n’a pas assez de forces dans les bras. Elle perd espoir. Paul l’encourage, il sait qu’elle peut y arriver. Mais soudain, Sara lâche prise et tombe dans le vide en hurlant… et se réveille en sueur dans son lit. Audrey arrive,…