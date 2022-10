Pixels et caetera

ENTRAÎNEUR. Sur le trottoir encore mouillé de la fine pluie du matin, la publicité d’une assurance de santé, tombée là par quel mystère? Elle est gaufrée des aspérités du sol, ce qui rend son propos encore plus dérisoire: des coachs de santé «aident à rester en bonne santé, à guérir ou à vivre avec une maladie», une des prestations de cette assurance, «votre partenaire de santé». Le soir, au 19:30, Alain Berset cherche à expliquer les raisons de la forte hausse des primes maladie… la situation internationale, la chute des marchés et la conséquence des réserves placées des caisses, «aussi le rattrapage après le Covid, on n’avait pas imaginé que ça se passe comme ça, des gens qui retournent rechercher des prestations de santé et de soins…» Alain Berset est donc payé pour imaginer…