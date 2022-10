COULEURS ET EFFICACITÉ: LE GRAND TEST DES LESSIVES. C’est une corvée domestique incontournable et éternelle: la lessive. Au rayon ménager, les produits se bousculent, alors comment faire son choix? ABE s’attaque à ce grand classique des émissions conso avec un test d’efficacité: quelles sont les lessives qui détachent le mieux, qui préservent les couleurs et qui sont les moins toxiques?

Mardi, à 20 h 10, sur RTS1